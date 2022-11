Ecco le parole di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ai canali ufficiali della società alla vigilia della gara contro la Sampdoria:



"Adesso ci aspettano tre partite dove dobbiamo ottimizzare il più possibile in termini di punti. L'obiettivo e afre come le ultime gare, dove abbiamo segnato e siamo rimasti con continuità dentro la partita. Gol? Tutti lavorano al meglio, perché quando segni diventa tutto più facile. C'è molta soddisfazione per quello che stiamo facendo, stiamo segnando con tanti uomini. Difesa? Abbiamo subito qualche gol di troppo per letture sbagliate o disattenzioni. Ora siamo concentrati, difendiamo bene e il nostro portiere ci sta aiutando. L'atteggiamento fa sempre la differenza. Europa? Ti toglie e ti da tanto. Sono esperienza che ti fanno crescere. Sampdoria? Arriva da un momento non facile, ma con il nuovo allenatore sta ottenendo i risultati. Sono una squadra forte con buone qualità. sarà una gara difficile dove noi l'anno scorso abbiamo perso malamente. Anche noi abbiamo bisogno di mettere punti per la classifica. Fisicamente stiamo bene. Non recuperiamo né Sottil e né Gonzalez, ma torna Amrabat. Sorteggi? Sono tutte squadre difficili. Arrivano formazioni dall'Europa League, tutte sono da temere e studiare. Serve il massimo rispetto".