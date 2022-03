L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato a Mediaset dopo la sconfitta maturata all'ultimo contro la Juventus:



"Continuiamo a non essere lucidi nei minuti finali di alcune partite che non riusciamo a sbloccare, è capitato anche a Sassuolo. Non so cosa rimproverare ai ragazzi, abbiamo giocato bene, fatto 22 tiri... Dobbiamo crescere, non riusciamo a mettere la ciliegina. Andremo a giocarci le nostre carte al ritorno, cercando di creare quanto abbiamo creato stasera. Il problema è che quando lavori per creare tanto cerchi di sbloccare subito le partite per poi gestirle. La Juve è sempre la Juve, al primo errore ti castiga. Anche con lo 0-0 al ritorno sarebbe servito un gol, ora cambia il risultato ma non la nostra necessità allo Stadium".



IKONE' - "Gli esterni si sacrificano, creano, attaccano gli spazi, ma devono pretendere di più da se stessi sotto porta, perché ne hanno le qualità. Ikoné sta carburando, lo avevo detto, ma anche lui poteva fare due gol a Sassuolo e due stasera, cercheremo di farglielo capire".



RABBIA - "Dovevamo percepire il pericolo sul lato debole, non lo abbiamo fatto e siamo stati eccessivamente castigati. Però non concretizziamo, il nostro lavoro deve ancora portare più abnegazione".



DIFESA - "I ragazzi sono stati bravi, a parte Vlahovic Kean è forte e Morata era riposato. Con Dusan avevamo un bel rapporto, continuerà a crescere tantissimo e diventerà un campione. Gli auguro il meglio".