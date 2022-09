Pochi minuti fa si è concluso l’allenamento di rifinitura della Fiorentina di Vincenzo Italiano in vista dell’esordio nei gironi di Conference League di domani contro l’RFS Riga. Questa mattina la squadra si è ritrovata all’interno del Centro Sportivo Davide Astori attorno alle 9.30, per poi scendere in campo attorno alle 10.



Nonostante si potesse immaginare un loro utilizzo contro i lettoni, anche solo per mettere qualche minuto nelle gambe in vista del campionato, continuano il loro percorso differenziato Nico Gonzalez e Duncan che non hanno preso parte all’allenamento con il resto della squadra e quindi probabilmente resteranno esclusi dalla lista dei convocati. Contro ogni aspettativa era presente anche Benassi, rimasto escluso sia dalla lista del campionato che da quella Uefa. Presenti anche i due primavera Krastev e Favasuli.