Con il presidente Rocco Commisso finalmente in pianta stabile a Firenze, in questi giorni era previsto un incontro tra il patron viola e il sindaco Dario Nardella per fare il punto della situazione per quanto riguarda il restyling dello stadio Franchi e tutto ciò che ne deriva: il progetto definitivo dovrà esser consegnato da Arup entro il 20 gennaio, e per questo le parti si dovevano incontrare prima di questa data per decidere le modalità di utilizzo dello stadio durante i lavori di ammodernamento.



E proprio questa mattina, come quanto riportato dal Pentasport, Commisso e Nardella hanno avuto un primo incontro in Palazzo Vecchio: secondo quanto fatto trapelare il meeting è stato positivo, senza novità ma con la conferma che tutto starebbe procedendo come previsto. Successivamente il primo cittadino ha espresso la volontà di non voler esprimersi pubblicamente, ribadendo che il tema sarà comunque toccato dal presidente durante la conferenza stampa di questo pomeriggio. Parola quindi al presidente viola che questo pomeriggio parlerà dalla sala stampa Manuela Righini dello stadio Franchi a partire dalle ore 16.