Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali della società:



"Gara con la Juve? Ci penso ma la preparazione arriverà nei giorni precedenti. ora pensiamo agli altri impegni. Gara di Napoli? Servirà lo spirito di Milano, avevamo detto che la partita richiedeva personalità, a Napoli sarà lo stesso. Sono in forma e ci sarà una grande spinta dal pubblico. Sarà un match di sacrificio. Bonaventura e Odriozola? Non ci saranno. Sono stati due infortuni bruttini. I fastidi poi ti limitano, speriamo di riaverli presto. Lucas è stato importante ma chi lo sostituirà sarà pronto. I ragazzi li vedo lavorare, c'è fiducia. Cabral? Arthur è in miglioramento. Penso che dopo i primi 20' nel derby si è sciolto e ha perso le sue ansie. Abbiamo sia lui che Kris, lavorano bene tutti e due e il polacco ha ancora qualche fastidio".