Vincenzo, allenatore della, dopo la vittoria sull'è intervenuto a DAZN: "Siamo al quarto risultato utile consecutivo.anche perché non abbiamo tirato tanto quanto le ultime volte. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, poi bravi anche nel secondo. Ho dovuto fare anche qualche cambio perché c'era qualche giallo di troppo e non mi piace rischiare".ma aveva dato il suo ok. Ha qualcosa all'adduttore, ma mi auguro non sia nulla di particolare perché il ragazzo sta facendo bene"."A me è piaciuta oggi lache bisogna mettere in questo tipo di partite. Quando si va in campo bisogna duellare, avere concentrazione. E non solo quando hai l'acqua alla gola, bisogna metterla sempre."."Non è stato facile. Ho preferito il primo perché nell'spesso riesce a trovare lo spazio per far male a difese così che lavorano sull'uno contro uno. Oggi ci ha messo lo zampino su quel calcio d'angolo, va bene così"."Infine devo dire bravo a, bravissimo perché quelle sono intuizioni che ogni tanto bisogna ricercare e a noi stanno mancando. Poche volte troviamo una situazione del genere.