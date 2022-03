Nonostante la sosta per gli impegni delle nazionali, la Fiorentina di Vincenzo Italiano ieri è tornata ad allenarsi per preparare l’impegno casalingo di domenica 2 Aprile contro l’Empoli: privo di molti giocatori partiti con le proprie rappresentative e di Bonaventura, ancora out per qualche acciacco, il tecnico viola dovrà trovare la giusta alchimia per tornare a vincere e non perdere il treno europeo.



Queste giornate di sosta saranno utili ad Italiano, che ne approfitterà per oliare i meccanismi della squadra. Certamente, però, non si perderà neppure uno dei match dei suoi calciatori in giro per il mondo. Il tecnico siciliano avrà sicuramente come osservato speciale il polacco Szymon Zurkowski, che adesso con Piatek cercherà di quaificare la Polonia al prossimo mondiale, ma che la prossima partita di campionato tornerà a giocare al Franchi. Si perché il centrocampista milità nell’Empoli ma è di proprietà della Fiorentina. Secondo quanto riportato quest’oggi da La Nazione per il centrocampista polacco la Fiorentina si è riservata la possibilità di controriscattare il cartellino, sintomo che il nonostante tutto il club gigliato punti davvero molto su di lui per il futuro.