Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha spiegato così ai microfoni di Dazn la sconfitta di Marassi subita dalla Sampdoria:



"Per me oggi c'è poco da dire, son stati bravi i nostri avversari ad esser più veloci, svegli di noi. Forse liberi mentalmente hanno giocato una partita diversa. Era il primo match-ball per noi e lo abbiamo sprecato. Ne abbiamo un altro e non dobbiamo buttarlo. Mi dispiace per oggi, per la gente che è venuta a vederci. Dovremo riprovarci tra una settimana. Non è mai facile cambiare la partita: le motivazioni dovevano essere diversi, andavano più forte di noi. Non siamo riusciti a segnare nelle occasioni avute, non è facile anche per chi subentra incidere. Juve? Dobbiamo archiviare il tutto in fretta, come sempre fatto, e ci riproveremo con la Juve. Temevo questa partita, questo stadio e gli attaccanti della Samp. Lo hanno dimostrato, noi non siamo stati bravi come l'ultima partita e abbiamo perso meritatamente. Concentriamoci bene per la gara con la Juve. Ultima decisiva? Ci sono squadre che hanno concluso il loro campionato da mesi. Noi invece continuiamo ad avere partite che contano, difficili. Era destino che dovremmo giocarci in casa, davanti al nostro pubblico. per conquistarci quello che, a mio avviso, meritiamo".