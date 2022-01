Giorno libero per la Fiorentina. L'allenamento odierno è stato cancellato in considerazione del fatto che domenica, con il Torino in quarantena, non si giocherà. I viola, del resto, hanno svolto una vera e propria sessione di allenamento ieri, nell'attesa delle regolari procedure in assenza dell'Udinese. Oggi, dunque, l'attenzione sarà rivolta agli ultimi controlli medici per Piatek e a conseguente annuncio ufficiale del polacco.