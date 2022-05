A 5 giorni dalla trasferta di Genova contro la Sampdoria, decisiva per centrare una qualificazione alle prossime coppe europee, la Fiorentina quest’oggi è tornata ad allenarsi all’interno del centro sportivo Davide Astori: la squadra viola, guidata da Vincenzo Italiano, questa mattina si è ritrovata attorno alle ore 11 per poi svolgere la sessione di allenamento a porte chiuse all’interno dell’impianto.



Dopo l’importante vittoria contro la Roma di Josè Mourinho il tecnico gigliato aveva il compito di verificare le condizioni fisiche di alcuni acciaccati. Ci sono infatti due giocatori all’interno della rosa viola che, dopo essere stati esclusi dalla sfida contro i giallorossi, ancora non sono certi di esserci nella trasferta di Genova contro la Sampdoria. Stiamo parlando di Alvaro Odriozola e Riccardo Sottil, entrambi alle prese con i rispettivi infortuni: lo spagnolo, mai dal 100% dalla semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juve, dopo il problema al ginocchio ha avuto ripercussioni muscolari sul retrocoscia e per questo starebbe continuando il suo periodo di convalescenza; il classe ’99 invece era rimasto escluso dalla lista dei convocati per un risentimento al retto femorale della coscia sinistra.



Anche oggi i due, comunque presenti regolarmente con il resto della squadra, si sono allenati a parte e solo nei prossimi giorni sapremo se potranno far parte dei convocati per la partita di lunedi.