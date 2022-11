Come spesso accade ultimamente, anzichè partecipare alla consueta conferenza stampa della vigilia, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato ai canali ufficiali del club gigliato. Queste le sue dichiarazioni alla vigilia della partita casalinga contro la Salernitana di Davide Nicola e dell’ex Piatek:



“Allo spareggio di Conference League prediamo atto che affronteremo una squadra che sta facendo bene in campionato, arriva dall’Europa League e che gioca veramente bene a calcio. Sarà l’ennesimo avversario di livello. Ci prepareremo bene, ci sono ancora mesi a disposizione e penso che possiamo giocarcela con tutti. E’ chiaro che sono un avversario tosto che ci darà del filo da torcere ma adesso abbiamo tempo per prepararla perché c’è ancora tempo. Inizieremo a studiarli bene e ci faremo trovare pronti”.



Ha poi analizzato le difficoltà della partita di domani: “Siamo consapevoli che questo sia un buon momento, nel senso che stiamo sfruttando bene ogni occasione. Siamo cresciuti sotto tanti punti di vista, abbiamo iniziato a far gol con regolarità trovando anche un certo equilibrio perché stiamo soffrendo anche molto meno. Abbiamo le ultime due partite da affrontare con la testa, con questa voglia e con questo spirito con l’obiettivo di fare più punti possibili. Contro la Salernitana conteranno molto i tre punti, come in tutte le partite e vogliamo ottenerli soprattutto perché giochiamo in casa. Dobbiamo cercare di presentarci con l’attenzione delle ultime partite, che ci era un po’ mancata a inizio stagione, ma che ultimamente abbiamo messo in campo e ci ha fatto ottenere gli ultimi risultati.



Infine ha parlato dei tifosi viola: “Ora vogliamo dare continuità a questi ultimi buoni risultati e dare il massimo dinanzi ai nostri tifosi, visto che è anche l’ultima prima della sosta. Mi auguro che queste ultime vittorie abbiano riacceso un po’ di entusiasmo nel nostro pubblico, e sono convinto che la spinta del nostro pubblico ci possa dare una mano. In casa noi dobbiamo sfruttare il calore e la spinta dei nostri tifosi, come sempre ho detto, domani mi aspetto uno stadio Franchi gremito e caldo che ci dia una mano”.