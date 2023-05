nei primi minuti fa correre un brivido ai tifosi viola quando scivola al momento di allontanare un pallone dalla propria area di rigore. Non può nulla sulla girata di Sanabria che consente al Torino di pareggiare.: non si vede molto in fase offensiva ma è attento in quella difensiva dove riesce a contenere bene gli avversari che agiscono nella sua zona di campo.: buona partita da parte del centrale argentino che non sbaglia praticamente nulla e copre bene tutti gli spazi nella propria zona di campo.riesce a tenere a bada Sanabria per lunghi tratti della partita ma lo perde proprio nel momento più importante, quando l’attaccante riesce a girare con troppa libertà verso la porta viola il pallone dell’1-1.viene superato con un po’ troppa facilità da Singo ma per sua fortuna il terzino del Torino non è mai preciso quando è il momento di crossare.non una gran partita per uno degli ex di questa partita. Nelle prime fasi della partita riceve un giallo che probabilmente lo condiziona nei minuti successivi. In occasione del gol di Sanabria si fa superare con troppa facilità da Buongiorno.(Dal 28’ s.t.prende subito un giallo dopo essere stato saltato da Vlasic)cerca di far valere la propria fisicità in mezzo al campo e ci riesce, dimostrandosi una pedina importante in mezzo al campo.si accende solamente a tratti ma quando lo fa riesce sempre a creare qualche insidia alla difesa del Torino. Nel secondo tempo è costretto a lascia il campo dopo aver ricevuto un colpo. Nulla di grave comunque.(Dal 19’ s.t.entra tra i fischi dei suoi ex tifosi e combina molto poco): è uno dei più vivaci nella Fiorentina in fase offensiva ma si fa apprezzare anche per il gran lavoro che fa in quella difensiva. Spesso lo si vede inseguire gli avversari fino alla propria area di rigore per dare una mano ai compagni.(Dal 40’ s.t.: viene ben controllato da Djidji e non riesce mai a saltare il difensore avversario. Inevitabile la sua sostituzione che avviene all’intervallo, quando Italiano decide di mandare in campo Jovic.(Dal 1’ s.t.sfrutta come meglio non potrebbe la prima occasione che gli capita, portando in vantaggio la Fiorentina con un colpo di testa dal centro dell’area di rigore): inizia la partita come punta centrale poi, dopo l’ingresso di Jovic, si sposta sulla fascia destra e la sua prestazione migliora. Riesce a essere molto più nel vivo del gioco e ha inoltre il merito di effettuare il perfetto cross per Jovic in occasione della rete dello 0-1.(Dal 28’ s.t.cerca di dare freschezza all’attacco)la sua Fiorentina dimostra di non aver la testa già alla finale di Coppa Italia e non accusa neanche troppo la stanchezza dopo i 120 minuti di Basilea. Nel finale sembra avere più voglia rispetto al Torino di vincere la partita.