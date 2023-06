Ci ha provato già un anno e mezzo fa, ma ora è pronto a fare un altro tentativo. Vincenzo Italiano ha un'ossessione che ha un nome e un cognome: Domenico Berardi. A scriverlo è il Corriere Fiorentino. Il prezzo del classe '94 è calato rispetto al gennaio del 2022: prima ci volevano 30-35 milioni, ora con una ventina il numero 10 del Sassuolo può essere portato a casa. Su di lui c'è il forte interesse della Lazio, che gli permetterebbe di giocare la Champions League, per questo la Fiorentina parte dietro. Ma per Italiano è un'ossessione e il tecnico è pronto a scendere in campo direttamente per tentare il colpaccio.