Questa potrebbe essere davvero l'estate dell'addio di. Berardi non si impunterà mai con il Sassuolo per andare via: il classe '94 è riconoscente al club che l'ha cresciuto e l'ha fatto esplodere, ma se dovesse esserci l'occasione per migliorare la carriera non gli dispiacerebbe.- In ogni sessione di mercato c'è qualche società che si informa su Berardi: sondaggi, idee, primi approcci ma il Sassuolo ha sempre respinto tutti i tentativi per il giocatore.. Interessamenti, quelli sì: l'attaccante piace a Lazio e Roma che potrebbero far partire un derby di mercato (con lìi giallorossi ci sono anche altre situazioni in piedi - Frattesi, Volpato e Missori), ma occhio anche alla Fiorentina che sta cercando un giocatore in quel ruolo.- Dopo più di 130 gol in undici anni di Sassuolo, Berardi vuole provare a uscire dalla confort zone. Lì dove invece ha preferito rimanere tempo fa. Era il 2016, la Juventus aveva già adocchiato da tempo il ragazzo e quell'estate. Voleva rimanere al Sassuolo. Sette anni dopo la musica è cambiata, su Berardi ci sono diversi club di Serie A e ora il giocatore vorrebbe provare una nuova esperienza. Ma per portarlo via dalla sua confort zone servono 20 milioni.