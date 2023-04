Antivigilia per la Fiorentina che mercoledì affronterà la Cremonese nell'andata delle semifinali di Coppa Italia. La squadra allenata da Vincenzo Italiano si è ritrovata questo pomeriggio per l'allenamento. Sessione a cui hanno partecipato regolarmente sia Martinez Quarta che Terzic ma, soprattutto, è tornato ad allenarsi Jovic che sarà con tutta probabilità convocato per la gara dello ZIni.