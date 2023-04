l grande calcio in esclusiva assoluta torna su Mediaset, che per le prossime due stagioni, 2022-2024, si è assicurata i diritti della Coppa Italia. Tutte le partite saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity.



Martedì 4 e mercoledì 5 aprile torna la competizione nazionale con le gare d’andata delle semifinali. Le due sfide saranno visibili in esclusiva in chiaro su Canale 5, oltre che streaming su Mediaset Infinity e su SportMediaset.it.



Martedì 4 aprile, in diretta dall’Allianz Stadium di Torino dalle ore 21.00 andrà in scena il derby d’Italia “Juventus-Inter”. Mercoledì 5 aprile, in diretta dalle ore 21.00, dallo stadio Giovanni Zini di Cremona sarà invece la volta di “Cremonese-Fiorentina”.



I post-partita live di tutte le sfide di Coppa Italia, con la conduzione di Monica Bertini, saranno visibili su Canale 5 e in diretta streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity.



Di seguito, il dettaglio del programma delle semifinali:



MARTEDÌ 4 APRILE

· Juventus-Inter, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5

Telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin

Inviati: Angiolo Radice e Gianni Balzarini



A seguire, studio condotto da Monica Bertini e con Mino Taveri, Fabrizio Ravanelli, Ciccio Graziani e Graziano Cesari



MERCOLEDÌ 5 APRILE

· Cremonese-Fiorentina, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5

Telecronaca: Riccardo Trevisani e Roberto Cravero

Inviati: Alessio Conti e Daniele Miceli



A seguire, studio condotto da Monica Bertini e con Mino Taveri, Stefano Sorrentino, Massimo Mauro e Mauro Bergonzi