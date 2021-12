Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, parla di Franck Ribery: "​Non era più nella Fiorentina quando sono arrivato, la decisione era già stata presa. Il calciatore lo abbiamo ammirato tutti in varie competizioni, è un campione, lo è stato e lo è ancora. Non si può non parlare bene di uno dei calciatori che è stato un fenomeno del calcio mondiale".