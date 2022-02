Arrivato a Firenze poco meno di un anno e mezzo fa per 20 milioni di euro come il colpo più costo del mercato di gennaio 2020, anche se poi appunto arrivo solo l’estate seguente, nessuno dopo cosi poco tempo si sarebbe aspettato di vedere Sofyan Amrabat così ai margini del progetto viola. Colpa forse dei mille equivoci a livello tecnico/tattico degli ultimi due anni della Fiorentina, o forse dei tanti giudizi affrettati, il centrocampista marocchino nell’ultima sessione di mercato era con le valigie in mano pronto a sposare un altro progetto.



La Fiorentina quest’oggi però è attesa dall’esame in trasferta contro lo Spezia, squadra in crescita ed ambiente bollente in attesa del ritorno di Vincenzo Italiano, e complice la squalifica di Lucas Torreira l’ex Verona potrebbe tornare titolare. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Nazione Amrabat stasera avrà una ghiotta occasione per dare nuovamente un senso alla sua esperienza in viola. Il centrocampista sarà però in una posizione atipica per il centrocampista: Italiano infatti, a causa delle squalifiche e dell’inaspettata cessione di Pulgar al Galatasaray, sarà obbligato ad adattarlo in cabina di regia vista: ruolo delicato ma già ricoperto in passato dal marocchino