Vincenzo Italiano è intervenuto ai canali ufficiali della Fiorentina per presentare il match contro la Salernitana: "Troveremo un avversario col morale altissimo. Arriva da una bella striscia d'imbattibilità. Ci giochiamo tanto, e dobbiamo continuare a correre, sarà una gara tosta, l'ambiente è carico e lo conosciamo. Dobbiamo stare attenti e prepararci a una partita difficilissima. Squadra? Ci sono quelli che hanno giocato domenica ed il programma è il solito: vanno recuperati ma gestiti. Bonaventura torna in gruppo e lo metteremo a regime. Marcatori con la Samp? Non molliamo mai e tutti danno l'anima per la causa. Ho piacere per chi è subentrato e ha segnato, sono segnali importanti per noi. Dobbiamo arrivare alla fine con tutti coinvolti al 100%. Avere i ragazzi con questa testa mi fa essere fiducioso. Tante partite? Averne giocate più degli altri ci lascia anche contenti perché ci giochiamo tutto, anche se ci mette a dura prova questo. Quando ti abitui preparare le gare velocemente è un fattore e può essere anche di aiuto per recuperare."