Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio d'inizio della partita contro la Lazio: "Avevamo notato dei segnali importanti a Bergamo, soprattutto sotto il profilo dell'atteggiamento, e si è visto anche in Coppa. Abbiamo reagito ad un momento negativo, in casa facciamo spesso valere la nostra forza e vedremo se riusciremo a dare continuità agli ultimi risultati. Non è solamente Jovic che arriva da un altro calcio, ma tutti gli stranieri inizialmente faticano: adesso sta iniziando a dare buoni segnali, giovedì ha fatto gol e ora deve confermare la sua crescita insieme al resto del gruppo".