FIORENTINA – ATALANTA 1 – 0: Torna titolare dopo mesi e sbaglia veramente poco: determinante nel primo tempo su Koopmeiners al 31’. Migliorato anche nella gestione del pallone con i piedi, graziato dal guardalinee sul gol di Malinovsky.Nel primo tempo tutte le azioni partono tutte dai suoi piedi, nella ripresa tira il fiato e copre gli inserimenti degli’esterni bergamaschi.: Nel primo tempo annulla Boga e Zappacosta, rimediando il giallo dopo pochi minuti. Nel secondo, fino a quando non viene sostituito, erge un muro davanti alla porta viola.(dal 22’ s.t.: l’ultima volta contro la Dea non era andata bene ma oggi entra e non fa rimpiangere il serbo)Grazie alla sua velocità nel primo tempo riesce a gestisce bene gli inserimenti di Boga e Malinovsky. Continuo anche nella ripresa, dimostrando i miglioramenti degli ultimi mesi.Probabilmente catechizzato da Italiano prima della partita, si vede poco in fase offensiva sacrificandosi molto in copertura. Determinante il suo lavoro, come quello di Odriozola, per contenere le ripartenze nerazzurre.(30’ s.t.Subisce la fisicità del centrocampo atalantino ma non disdegna di disegnare gioco: lascia il campo a pochi minuti dall’intervallo a causa di uno scontro di gioco.(dal 38’ p.t.: buttato nel mezzo senza preavviso, ci mette un po’ per prendere le misure. Esce fuori nel secondo tempo, annullando Pessina e Pasalic.nel primo tempo si fa vedere solo in chiusura difensiva, un po’ poco per uno con il suo estro. Punge poco in fase offensiva ma gestisce bene il pallone in fase di possesso, partita da compitino.(dal 22’ s.t.entra al posto di Castrovilli per aumentare muscoli in mezzo al campo. Regge bene la partita)nella prima frazione di gara avvia un paio di azioni interessanti, anche lui probabilmente soffre la fisicita dell’Atalanta. Prezioso nel costringere al giallo Dijmsiti.(30’ s.t.entra subito in partita dando freschezza al centrocampo viola.Bene nel primo tempo dove mette in apprensione la difesa opsite: vicino al gol del vantaggio al 38’, solo Musso gli evita la gioia del gol. Ottimo anche nella ripresa, un altro giocatore rispetto al passato.Sfrutta la prima vera e propria occasione gol e porta in vantaggio la Viola: bravo a prendedere sul tempo Musso, fa esplodere il Franchi. Nella ripresa si vede poco ma grazie a lui adesso la Fiorentina vede l’Europa.Una spina nel fianco dell’Atalanta: dispensa giocate e conquista preziose punizioni. Delizioso l’esterno con cui serve Piatek in occasione del vantaggio viola. Dopo tante polemiche, l’argentino sta diventando finalmente decisivoDecide di dare fiducia dal primo minuto a Igor e Sottil, e i due lo ripagano. Si vede che ha studiato bene gli ospiti, nel primo tempo la Fiorentina prendere le misure rischiando il minimo. Nonostante la perdita di Torreira dimostra di aver rivitalizzato Amrabat, che entra e sostituisce al meglio l’uruguaiano. La sua squadra, nonostante la cessione di Vlahovic, continua a macinare gioco e adesso è a meno 5 dalla zona Champions. Sognare si può.