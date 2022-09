Dopo la “scorpacciata” di partite in campionato la Fiorentina di Vincenzo Italiano si appresta a tornare ufficialmente a giocare una competizione europea: domani pomeriggio alle ore 18.45, allo stadio Franchi di Firenze, i viola ospiteranno l’RFS Riga nella prima partita del girone eliminatorio di Conference League. In vista di questo appuntamento, nel quale i viola vorranno sicuramente ben figurare, l’edizione odierna del Corriere Fiorentina ha cercato di fare il punto della situazione in attacco.



Secondo quanto riportato dal quotidiano domani sera il tecnico gigliato, dopo aver fatto affidamento a Jovic, sembra essere propenso a favorire Arthur Cabral: nonostante l’inizio così così in campionato il brasiliano conosce molto bene la competizione. Lo scorso anno con a maglia del Basilea in soli 6 mesi ha messo a segno 13 reti in 12 partite, risultando per larghi tratti il capocannoniere della competizione. Un feeling che si è confermato anche in maglia viola, e la rete all’esordio casalingo contro il Twente ne è la dimostrazione. L'arrivo di Jovic non l'ha aiutato, ma Italiano non lo ha mai trascurato continuando a dargli fiducia a partire dagli allenamenti: l'obiettivo chiaramente è quello di non fargli perdere la serenità per il bene della Fiorentina. Adesso sta al giocatore conquistarsi il rispetto e la fiducia di tutti a suon di gol..