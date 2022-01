, tecnico della, commenta a Dazn la mancata disputa dell'incontro con l'Udinese, bloccata dall'Asl per i tanti casi Covd: "Stasera abbiamo vissuto una situazione anomala, nessuno è abituato a una cosa del genere. Ne abbiamo approfittato per fare un allenamento e non perdere il ritmo: ora servono regole e certezze per tutti, visto che alcune partite si sono giocate e altre no. Serve una soluzione equa per tutti perché il campionato deve continuare nella maniera giusta".- "Non so cosa succederà contro il Torino, in teoria dovremmo giocare... Il protocollo appena uscito penso sia la soluzione migliore se certificherà la possibilità di continuare il campionato: il torneo va proseguito cercando di fare attenzione a non contagiarsi, dobbiamo continuare a fare il nostro mestiere".- "Ikoné si aggiunge a una batteria di esterni già di buon livello: in quella zona di campo ora il numero è perfetto, col mancino ci può dare imprevedibilità e soluzioni che potrebbero garantire qualche gol in più. Piatek è un giocatore importante quando si può attaccare: ci auguriamo che entrambi capiscano in breve tempo le nostre idee di gioco. Abbiamo fatto due innesti importanti".- "Si sta creando una bella condivisione con la società, c'è tanta voglia di far bene e migliorarci. All'apertura del mercato sono arrivati subito due giocatori che servivano e che ci daranno tanto: è una soddisfazione per tutti".- "Se lo dice Pradè, bisogna credergli. Vediamo quello che succederà da qui alla chiusura della sessione".- "Prandelli ha fatto grandissime cose a Firenze, sono stati anni strepitosi per la presenza costante nelle Coppe Europee e i posizionamenti in campionato. Noi abbiamo fatto un girone d'andata di alto livello, speriamo di confermare l'identità che abbiamo dimostrato e la crescita che stiamo avendo: dobbiamo confermare i 32 punti, l'intento è quello di migliorarsi ulteriormente. Questa piazza merita la posizione di classifica in cui ci troviamo adesso".