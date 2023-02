Il tecnico dellaVincenzoha parlato ai canali ufficiali della società in vista della sfida al Bologna:"L'obiettivo che volevamo era arrivare in semifinale di Coppa Italia, bissando il traguardo dello scorso anno. Siamo felici di averlo raggiunto. Affrontiamo una squadra che ha eliminato Roma e Napoli, sarà una doppia sfida difficile però sappiamo di poter far bene. Cercheremo di prepararci bene e prepararla nel migliore dei modi. Abbiamo la possibilità di arrivare lontano... Intanto siamo felici di questo obiettivo e ce lo godiamo"."Siamo in ritardo, purtroppo. C’è la speranza di continuare a credere e sognare qualcosa di importante. Anche perché continuando ad esprimerci in questo modo potremmo guadagnare punti e posizioni importanti. Nulla è compromesso. Abbiamo questo ottavo/settimo posto da raggiungere e dobbiamo concentrarci su questo. Stiamo alzando il livello, pensiamo partita dopo partita".MAndiamo ad affrontare una squadra che sta bene ed è in salute. Ho messo già in guardia i ragazzi, dobbiamo cercare di fare una grande prova. Siamo in ritardo e quindi dobbiamo cercare di ottenere punti attraverso la prestazione. Questa classifica non ci piace e la vogliamo migliorare. Abbiamo giocato l’infrasettimanale in Coppa e qualcuno non è al meglio, però chi scenderà in campo sarà agguerrito. Andata? Per due episodi abbiamo perso una partita che potevano tranquillamente portare a casa. Troviamo un Bologna completamente diverso perché hanno un nuovo mister con un’identità ben precisa. Sarà una partita difficile, come tutte in questa categoria. Se siamo bravi, con le qualità che abbiamo, possiamo prenderci una bella soddisfazione".- "​Siamo contenti di averlo con noi. E’ un giocatore di qualità che ama stazionare a sinistra, entrare dentro al campo e lavorare con gli attaccanti. E’ un ragazzo molto interessante, però è arrivato da poco e deve entrare nei meccanismi. Anche a livello di condizione fisica non è al top però pian pianino stiamo cercando di inserirlo cercando di farlo crescere in condizione. A gara in corso può darci qualcosa e vediamo se domani potrà essere la prima apparizione con la nuova maglia".- "Ha il naso rotto e sarà in campo con questa protezione. Non è la prima volta che abbiamo giocatori “mascherati”, siamo abituati".- "Siamo contenti di aver dato una bella soddisfazione mercoledì, portando dalla nostra parte lo stadio e la gente. Siamo felici che saranno in tanti anche domani. Sono un valore aggiunto e ci possono trascinare. Tutti insieme possiamo mettere in difficoltà i nostri avversari. Domani abbiamo un altro obbligo: regalare un’altra gioia ai nostri tifosi".