Vigilia dell’ultimo impegno di campionato del 2021 per la Fiorentina: il tecnico viola Vincenzo Italiano ha preso la parola in conferenza stampa in vista della sfida al Verona del grande ex Simeone:



Difficoltà nell’affrontare il Verona? “Sono arrembanti in casa, attaccano con tanti uomini. Finiamo il girone contro una squadra che può creare difficoltà enormi, basta vedere come hanno messo in difficoltà il Torino in inferiorità numerica. Mi auguro che si possa ottenere in termini di classifica un risultato importante”.



Valutazione sul girone di andata? “Migliore rispetto a quella che ho dato dopo poche settimane di lavoro, abbiamo preso un certo ritmo. Sono contento di quello che stiamo ottenendo, ho a disposizione gente che non molla mai e il risultato di domenica contro il Sassuolo lo dimostra. I ragazzi mi convincono che possiamo crescere ancora, ho chiesto loro un ultimo sforzo per chiudere bene e cercare di arrivare alle vacanze nel miglior modo possibile”.



Saponara? “Mi è dispiaciuto richiamarlo in panchina, con lui cercavamo concretezza abbinata a qualità e ci servivano, ci sono serviti i suoi colpi, ma sono stato costretto. Oggi è il suo compleanno, gli faccio gli auguri e spero sia di stimolo per lui, spero faccia una grande gara sia che parta titolare, sia che subentri a gara in corso”.



Vlahovic e la ricerca del record? “Non mi ha ancora pagato la cena, ma salderà il debito quando rientreremo. Un attaccante deve sempre avere voglia e fame negli ultimi metri, noi lo stiamo mettendo nelle condizioni di segnare in maniera ogni volta migliore. Non credo che il record per lui sia un’ossessione, semmai se ne ha una sono sicuro sia quella di trascinare la squadra, gli auguro tantissime soddisfazioni in carriera”.



Terzic per Biraghi? “Sì, sarà della partita. Sarà per lui una grande chance per dimostrare il suo valore, l’ho sempre stimolato e sono convinto che darà prova della professionalità che lo contraddistingue”.



Capitano? “Senza Biraghi, si alternano Venuti e Bonaventura. Sono ragazzi maturi, esperti, che stanno ben guidando questo gruppo, hanno sempre una parola e uno stimolo per tutti”.



La gioia più grande e il rammarico più grande dell’andata? “Rammarico è non aver vinto col Sassuolo, con tutto quel che abbiamo creato, potevamo portare a casa una rimonta storica. La gioia più grande è stata la serata col Milan, una delle squadre più forti in Italia”.



Simeone? “Quando si affrontano giocatori in fiducia bisogna limitarli in ogni modo. Il gol contro l’Atalanta è stato da grandissimo attaccante; in questo momento può inventarsi qualsiasi cosa, bisogna stare molto attenti a lui e alla fisicità e all’intensità del Verona, che quando gioca al Bentegodi sa farsi trascinare”.