La Nazione (edizione fiorentina) si concentra sul grande ex Giovanni Simeone, letteralmente rinato in Veneto dopo che a Firenze solo la prima delle due stagioni fu soddisfacente dal punto di vista delle marcature. Adesso il Cholito è pronto a sfidare il suo passato, e forse anche il suo futuro: continuando così, non è da escludere una chiamata in Nazionale, dove militano Quarta e Gonzalez, suoi avversari domani. Infine, la sfida più importante per un attaccante, quella contro un concorrente per la corsa al titolo di capocannoniere. E stavolta il concorrente, Vlahovic, è colui che occupa la prima posizione in classifica.