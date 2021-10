L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano, durante la conferenza stampa di vigilia della sfida contro lo Spezia, si è soffermato sulle difficolta riscontrate da Gaetano Castrovilli in questo inizio di stagione, chiedendogli di fare molto di più in campo: "È un giocatore con caratteristiche diverse rispetto agli altri compagni di reparto. Ha un cambio di passo e presenza in area, ma deve pretendere di più da se stesso: deve essere più efficace e non si può accontentare di mettere minutaggio nelle gambe. Ognuno deve mettere più qualità. È un giocatore che va recuperato soprattutto dal punto di vista fisico però siamo qui per dargli una mano: comincia a stare meglio ma deve cominciare ad incidere. È un Campione d'Europa, lo vorrei determinante in tutto quello che fa".