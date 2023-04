Giornata di vigilia per la Fiorentina, che domani al Franchi affronterà il Lech Poznan nel ritorno dei quarti di finale di Conference League. I viola ripartono dal 4-1 dell'andata, ma Vincenzo Italiano non si fida dei tre gol di vantaggio: "Il nostro atteggiamento non deve cambiare - ha detto in conferenza - dobbiamo affrontare questa partita come quella d'andata perché in Europa può succedere di tutto. L'unica certezza è che siamo in vantaggio".



LE SCELTE - "Amrabat non recupera, out anche Ikoné e Brekalo; quando ci sono partite così ravvicinate non facciamo in tempo a recuperare giocatori in poco tempo. Spesso i giocatori ruotano, chi più e chi meno hanno avuto tutti la possibilità di mettersi in mostra. Dal punto di vista della mentalità stiamo crescendo, vinciamo e facciamo grandi partite".



CARRIERA - "La voglia di migliorarmi è sempre la stessa. Ringrazio i giocatori perché mi stimolano in continuazione, sono contento del percorso che ho fatto finora ma ho ancora tanta strada".



JOVIC - "Nell'ultimo periodo non è stato benissimo e nell'ultima gara non era in condizione. Stava crescendo, sappiamo cosa ci può dare e che quando gioca le coppe si esalta".