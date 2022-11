Pochi minuti fa l’allenatore della, alla vigilia dell’ultima partita del girone A dicontro l’, ha partecipato alla consueta conferenza stampa della vigilia. Questi i temi affrontati dal tecnico:“Prima di giocare contro loera un momento nel quale dovevamo cominciare a far punti in classifica, che secondo me non è bella e non è veritiera. Alla squadra ho chiesto di mettere più voglia e più entusiasmo, pensando al risultato e meno alla prestazione.Nel secondo tempo abbiamo meritato di vincere. In questo momento io devo cercare di dare qualcosa alla squadra, di essere un’ancora di salvezza. Dobbiamo avere alternative nei momenti negativi, stiamo provando tante soluzioni grazie alla disponibilità dei ragazzi. Soprattutto riusciamo a giocare con tanti attaccanti quando c’è la necessità. Nei pochi allenamenti disponibile stiamo cercando di capire cosa bisogna fare e lo stiamo facendo bene“.Il tecnico ha risposto alla domanda su, per molti in pole per una maglia da titolare: “Domani sarà importante di dare il massimo, di vincere la partita per ottenere i tre punti. Poi speriamo che nell’altra partita accada qualcosa a nostro vantaggio. Domani l’approcceremo come le ultime partite, vedremo chi scenderà in campo e quali saranno i cambi.E’ giovane, ha giocato già due volte in Conference. Non siamo qui a forzare alcune decisioni e accelerare i tempi.“.Ha poi parlato del percorso fatto finora in Conference: “Il rammarico grande è per la gara d’andata con il Riga, dove abbiamo sbagliato l’impossibile, anche se diamo merito all’avversario. Quella era la partita da vincere. Domani possiamo prenderci la rivincita, noi pensiamo ad ottenere il massimo e poi tireremo le somme“.Ha anche valutato le ultime prestazioni di: “Sta crescendo in maniera esponenziale. Deve pensare a fare il suo lavoro, cioè lavorare per la squadra e segnare. In questo momento sta venendo ripagato. Da subentrato ci ha fatto vincere la gara, prima in occasione dell'espulsione e poi col gol. Finalmente abbiamo cambiato le sorti di una partita con i cambi.”Il tecnico ha speso qualche parola anche per: “Anche lui ha dato il via alla crescita in avanti. Ultimamente siamo riusciti a far molti gol, anche con tanti uomini. Sia lui, che Cabral che Kouame stanno rispondendo presente. Hanno quello spirito che serviva per venire fuori da un momento negativo. Lo vedo diverso, cambiato, con uno sguardo diverso. Le vittorie ed i gol ti aiutano a lavorare bene, dobbiamo andare avanti così. Purtroppo abbiamo pochi allenamenti per preparare le partite, ma ci stiamo adattando. Siamo in crescita, spero sia costante e che porti soddisfazioni nelle prossime gare“.Uno sguardo anche ai: “I prossimi saranno dieci giorni impegnati con quattro partite. Pensiamo a domani, però poi sappiamo che abbiamo tre partite in campionato per mettere a posto la classifica. Le prepareremo per fare bottino pieno in tutte le gare. Dobbiamo migliorare per forza la classifica, anche se saranno partite difficili. Non esistono partite facili. Adesso pensiamo a domani, ma poi dobbiamo finire bene il campionato“.Ha anche parlato degli avversari, l’: “A parte qualche singolo a me è rimasto impresso come si sono aiutati e si sono difesi nella gara d’andata per portare a casa quel pareggio. Ho apprezzato quello spirito che hanno avuto. Hanno strappato anche un pareggio ai turchi, che sono forti. Lì davanti si muovono bene, cercano sempre di attaccare la profondità. Abbiamo lavorato su questo aspetto e dobbiamo cercare di evitarlo“.