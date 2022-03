Nei giorni scorsi avevamo parlato della carenza di gol della Fiorentina, una situazione che con la cessione di Dusan Vlahovic alla Juventus si è quantomeno amplificata. Per questo eravamo arrivati al punto che Vincenzo Italiano fosse obbligato a “scoprire” nuove alternative per dare più vivacità e imprevedibilitò alla sua squadra in fase offensiva. Secondo l’edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, il tecnico gigliato sarebbe pronto a varare due nuove strategie tattiche.



La prima, già vista contro l’Atalanta di Gasperini, è adatta per evitare il pressing alto degli avversari: il tutto sta nel servire con lanci da dietro le ripartenze di Nico Gonzalez, un maestro nell’addomesticare il pallone. La Seconda opportunità invece è stata già vagliata nella scorsa partita contro l’Hellas Verona e, anche se i risultati non sono stati gli sperati, probabilmente Italiano potrebbe riproporla in futuro: non trovando linee di passaggio utili dal centrocampo in su, Italiano ha scelto di schierare Lucas Torreira sulla tre quarti offensiva. Questo fa si di avere maggior palleggio la davanti, e di usufruire dell’uruguaiano in fase d ‘inserimento: già domenica il numero 18 vola ha avuto un paio di occasioni nitide per portare in vantaggio la sua squadra.