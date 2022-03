Tra i tanti spunti della gara di ieri tra Fiorentina e Verona, c’è senza dubbio la prestazione di Krzysztof Piatek: il polacco, alla sesta rete dal suo approdo a Firenze, continua a segnare a ma sembra ancora troppo poco coinvolto dalla manovra viola. L’edizione odierna de la Nazione, oltre ad aver analizzato la scarsa vena realizzativa degli esterni, ha dedicato alcune colonne anche allo strano rendimento del numero 19 viola.



Il pistolero anche ieri contro l'Hellas Verona si è dimostrato spietato ed alla prima palla utile ha trovato la rete con un gesto tecnico da attaccante puro. Se si toglie però lo squillo al decimo minuto, ed una girata pericolosa nella ripresa, la partita del polacco è stata condizionata da pochi palloni giocati e da diversi duelli persi contro Gunter e Ceccherini. Fuori dall'area il contributo è misero, e dentro appunto i rifornimenti sono pochi: sembra che la squadra abbia effettivamente problemi a trovare gli spazi e i palloni giusti per l’ex Milan. S prima in certe situazioni avevi uno come Vlahovic al quale appoggiarti, per scappare dalla pressione della squadra avversaria, adesso con Piatek questa soluzione non è più percorribile ed il Vincenzo Italiano dovrà trovare al piu presto una soluzione: le squadre laà davanti hanno ripreso la sua corsa e anche i viola dovranno adeguarsi se vorranno continuare a coltivare il sogno di una qualificazione europea.