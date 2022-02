Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, parla di Sottil: "​Sono convinto che è una questione di convinzione. Nel momento in cui ti convinci di poter essere decisivo, poi i numeri e le percentuali crescono di conseguenza. Sottil ha fatto un grande gol che però è nelle sue corde. Ha avuto tante situazioni così, anche Nico e Saponara le hanno avute e come le avrà Ikone. Se riusciremo isolarli in quei venti metri, potremo aumentare i gol degli esterni, forzando la partita e indirizzando la partita. Dipende da loro e dalla freddezza che metteranno là davanti. Sottil è in grande crescita e spero che lui capisca di poter essere incisivo e decisivo in zona gol".