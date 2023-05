Intervenuto ai microfoni di Dazn, Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato così dopo il pareggio contro la Salernitana: “Un bel punto per quanto mi riguarda. Abbiamo avuto il carattere di rimontare e pareggiare una gara difficile. La Salernitana è in un grande momento. Abbiamo mostrato ingenuità dietro. Contento del gol di Ikoné e Gonzalez. Manca troppo poco alla fine di questa stagione e abbiamo ancora in ballo tantissimo. Cerchiamo di valutare quello che di positivo abbiamo fatto finora. Il problema oggi è stato che non abbiamo avuto la voglia di passare in vantaggio per primi. In due situazioni abbiamo valutato male con Biraghi e Igor. E’ positivo avere tanti marcatori in squadra: abbiamo tante competizioni in ballo e dobbiamo arrivarci carichi. Sono convinto che se continuiamo così faremo paura a tutti. Sono felice di questa rimonta, ma i gol presi oggi basta poco per evitarli. Nella prima parte abbiamo lasciato per strada punti per demerito nostro. Peccato, almeno nelle altre competizioni andiamo forte”.