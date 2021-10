L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato a DAZN dopo il netto successo sulla Spezia: "Abbiamo reagito alla sconfitta di mercoledì, ci tenevamo. I ragazzi sono stati bravi con l'approccio, hanno messo in campo la personalità che vogliamo mostrare sempre. Sono contento perché siamo stati bravi nella rifinitura e negli assist, così come sono contento della tripletta del nostro attaccante. Obiettivo Europa? Continuiamo ad avere alti e bassi: parlare di obiettivi è presto. Dobbiamo crescere e migliorare, siamo in una bella posizione di classifica poi vedremo. Ma se continuiamo con questo spirito possiamo ottenere qualcosa di importante".



Sulla prova di Vlahovic: "Per gli attaccanti il gol è linfa vitale e quando non fai gol un po' di entusiasmo viene a mancare. Quando poi ne realizzi tre non vedo l'ora sia martedì per vedere la voglia di Vlahovic di preparare una partita difficile come quella di sabato".