Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato a Dazn dopo la sconfitta per 3-2 sul campo del Monza:



"Non si può sparire così dalle partite. Detto ciò, dobbiamo archiviare subito che giovedì abbiamo un altro impegno importante. Tutte le partite sono importanti, Oggi potevamo avvicinarsi a quelle davanti. Non possiamo staccare la spina così. Se siamo rinati è perchè abbiamo alzato l'asticella. Credo sia una questione di atteggiamento, se si sbaglia diventiamo una squadra normale. La sconfitta mi fa arrabbiare, ma devo rimanere lucido. Abbiamo tanti impegni e biosgna ripartire. I gol? I primi due non dobbiamo subirli perché eravamo in gestione totale. La Cremonese? Sarà una gara importante che ci permette di poter andare in finale".