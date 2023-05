Intervenuto a Sky Sport dopo la sconfitta casalinga col Basilea, l'allenatore viola Vincenzo Italiano ha commentato così la semifinale d'andata di Conference League: "Mi fa arrabbiare questa sconfitta. Non sarà semplice scardinare questo loro blocco basso, sarebbe stato meglio andare là con un altro risultato. Questo Basilea non esce mai dalle partite, lo sapevamo. I nostri avversari oggi hanno vinto il primo tempo, proveremo a ribaltarla in Svizzera. Dobbiamo cercare qualche guizzo in più per segnare, penso che abbiamo tutte le possibilità di fare bene anche in casa loro".



È mancato qualcosa a livello difensivo

"Abbiamo avuto attenzione dietro, qualcosina devi concedere al tuo avversario. Per me abbiamo fatto una buonissima gara, loro sono stati bravi a sfruttare due nostre mancanze per fare gol. Andremo lì a proporre quello che abbiamo fatto. Non dobbiamo concedere loro di sfruttare la velocità davanti e dobbiamo provare a scardinare il loro blocco difensivo".