, allenatore della, parla a Dazn dopo la vittoria sull'Empoli: "Nell'ultimo periodo non riusciamo ad essere concreti, arriviamo sempre negli ultimi minuti con le partite ancora vive. Abbiamo tirato in porta tante volte, siamo riusciti ad avere la possibilità di giocare in superiorità e abbiamo gestito bene. Vittoria importante per la classifica, possiamo lavorare in maniera più serena in visto della partita contro il Napoli. La concretezza, il cinismo, il fatto di essere decisivi fanno parte dei momenti del campionato, abbiamo vinto partite 3-0 senza tirare tante volte in porta invece oggi ne abbiamo segnato uno solo. Mi sono piaciuti i ragazzi, continuiamo a far punti e vedremo cosa riusciremo a fare".- "La fase di non possesso la stiamo facendo bene, stiamo subendo meno gol dell'andata. Qualche rischio lo dobbiamo correre, ma è tutto per la crescita dei singoli, chi cresce da anche un contributo per il collettivo come Igor, Venuti, Torreira e Nico Gonzalez. Il difetto che aveva Igor era la poca concentrazione, adesso sta migliorando giorno dopo giorno perché se lui migliora questi difetti può diventare un giocatore di livello. Bravo lui, si sta ritagliando uno spazio importante e sono davvero contento".- "Perché segna poco? Torreira per esempio è un play, ma ha già quattro gol, è una questione individuale. Si deve essere più esigenti con se stessi, adesso sta crescendo in maniera incredibile rispetto all'inizio. Deve capire che deve palleggiare da centrocampista, deve far bene tutte la fasi e sono contento della sua crescita".- "E' stata una sconfitta che ci ha fatto malissimo, venivamo dalla vittoria con il Milan ed in quel momento lì non riuscivamo a capire i momenti della partita. Nel secondo tempo eravamo andati in vantaggio ed a quattro minuti dalla fine stavamo vincendo, da quella sconfitta siamo cresciuti tantissimo. Nel momento in cui passi in superiorità si nota la crescita della squadra".- "Come affronterà la partita di stasera? Stiamo parlando di un ragazzo del 2000, ma è un fenomeno dal punto di vista della fame, della cultura del lavoro e vuole diventare un campione. Sono convinto che avrà preparato bene la partita di stasera, farò il tifo per lui".