Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro lo Spezia:



"Incappare in una giornata così, con un avversario fortunato che si chiude bene può capitare. Dispiace per non essere rimasti nella storia con la decima vittoria. La prestazione c'è stata e andiamo avanti. Cambi? Credo che andare a tre ci ha portato grandi vantaggi. Così abbiamo palleggiato di più e siamo stati bravi con Bonaventura e Mandragora a creare occasioni. Oggi siamo stati sfortunati. Vedi Brekalo e Jovic. Gol subito? Lascia l'amaro in bocca. Il rilancio del portiere e facile da difendere. Loro sono stati abili, ma potevamo evitarlo".