Malgrado quello che si potesse pensare fino a solo qualche settimana fa, adesso il trasferimento di Luka Jovic alla Fiorentina è ormai cosa fatta. Dopo giorni di trattativa la dirigenza viola sembra esser riuscita a convincere il Real Madrid a chiudere l’operazione prima della partenza per il ritiro di Moena, dando l’occasione a Vincenzo Italiano di iniziare a plasmare i meccanismi della sua squadra sin da subito. Lo stesso ds gigliato Daniele Pradè ieri in conferenza stampa ha confermato l’interessamento per il serbo, confermando però che fino alla firma sul contratto possa ancora succedere di tutto.



JOVIC A FIRENZE – In attesa dell’ufficialità del suo passaggio in viola e della firma del contratto, Firenze è già pronta ad accogliere l’attaccante classe ‘97. Domenica la squadra viola partirà per il ritiro estivo di Moena, dove resterà fino al 24, e per questo Jovic è atteso in città venerdì 9 Luglio. Il giocatore verrà subito sottoposto alle consuete visite mediche e poi metterà nero su bianco il suo accordo con il club.



LA FORMULA – Resta ancora il rebus formula. Se in un primo momento la Fiorentina non sembrava interessata ad un trasferimento a titolo definitivo, prediligendo un semplice prestito, adesso la situazione si è capovolta. L’ingaggio monstre non preoccupa più e grazie all’intermediazione di Fali Ramadani, da sempre legato ai viola, i Blancos sono pronti a lasciarlo partire a zero e quindi a titolo definitivo: dando la possibilità al giocatore di rescindere il proprio contratto, tramite il pagamento di una lauta buonuscita, il Real riceverà dai viola il 50% sulla futura rivendita. Per maggiori informazioni, e sopratutto particolari, sull’operazione occorrà comunque aspettare il momento dell’ufficializzazione.