Non è forse mai sbocciato l'amore fra la Fiorentina e Luka Jovic, arrivato la scorsa estate in riva all'Arno. Il serbo ha messo a referto un bottino di 4 reti in 28 presenze in campionato, troppo poco per uno col suo curriculum. In questo mese dovrà sare tutto per convincere la viola a puntare ancora su di lui. Anche perché, scriva La Gazzetta dello Sport, la società gigliata ha già messo gli occhi sullo spezzino Mbala Nzola, che piace tantissimo ad Italiano.