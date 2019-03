Due Fiorentina-Juventus andati in scena: un pareggio e una vittoria, per i bianconeri. L'Under 15 ha pareggiato in rimonta contro la Viola nella trasferta toscana, che è finita 2-2, reti di Gori e Falconi per la Fiorentina, Valdesi e Pellitteri per la Juve. Uno scontro diretto, con la Viola che conserva i 4 punti di vantaggio sulla Juve. Sempre al Gino Bozzi l'altra Juve, Under 16, si è imposta 2-0 grazie ai gol di Bevilacqua e Saio. I bianconeri rimangono saldamente in testa alla classifica.