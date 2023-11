Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, ha parlato a poche ore dal match tra Fiorentina e Juve, in dubbio per le grandi piogge che hanno coinvolto la regione. Ecco le sue parole a margine di una conferenza stampa per fare il punto della situazione sui danni causati dall’alluvione,



IL PARERE - "È opportuno rinviare Fiorentina-Juventus per la situazione che si è determinata nella Toscana centrale. Sono ispirato all’unità e alla ricerca di energie, ognuno deve muoversi con buona volontà per fare quello che è opportuno. È indubbio che io rispetto tutti perché voglio il rispetto verso il lavoro che facciamo e proprio per questo ringrazio i giovani della Curva Fiesole che invece che alla partita stasera saranno a Campi Bisenzio. Li andrò a trovare nei miei giri, per ringraziarli perché hanno dato prova di straordinaria sensibilità e forza di valori. Firenze è la Fiorentina e la Fiorentina è Firenze. Vedere i valori e questo impegno della Curva Fiesole mi fa pensare che il dodicesimo uomo nei momenti che contano è davvero animato dai valori che contano. Stasera saranno a spalare nei luoghi più disastrati e per me sono elemento di orgoglio.”, ha detto.