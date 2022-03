Per capire la rivalità - calcistica - che c'è tra Fiorentina e Juventus basta farsi un giro per le strade di Firenze. Nel giorno dell'andata della semifinale di Coppa Italia contro i bianconeri,: via di Tacchinardi, via Moggi, via Lippi (e Macia), via Agnelli, via di Buoninsegna, viale Torricelli (solo i numeri pari), borgo Allegri, via della Chiesa, via casa Morata, via di Lapo. Inoltre, si specifica che: "la partita in questione non ha nessun valore eccezionale. Insomma, una partita come le altre" fanno sapere i postini fiorentini. Un gesto goliardico per stemperare ogni tipo di polemica nel giorno del ritorno di Dusan Vlahovic al Franchi.