L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati per l'andata della semifinale di domani di Coppa Italia contro la Juventus. Non c'è Nastasic, escluso all'ultimo per un problema al tendine d'Achille. Al suo posto, Italiano ha convocato il difensore della Primavera Filippo Frison. Ecco la lista completa:



Portieri: Terracciano Rosati, Dragowski.

Difensori: Milenkovic, Terzic, Frison, Odriozola, Biraghi, Igor, Venuti.

Centrocampisti: Torreira, Duncan, Castrovilli, Bonaventura, Maleh, Amrabat.

Attaccanti: Piatek, Cabral, Callejon, Gonzalez, Ikoné, Kokorin, Saponara, Sottil.