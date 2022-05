Fiorentina-Juventus 2-0



JUVENTUS



Perin 6: fa quel che deve fare, imparabile il diagonale di Duncan (1' st Pinsoglio 6,5: tocca a lui all'ultima giornata, si arrende solo su rigore).

De Ligt 6: si supera per evitare il gol di Bonaventura, prende le misure per una difesa a tre in ottica prossima stagione.

Bonucci 5,5: praticamente unica fonte di gioco, la sua stagione si conclude con un rigore regalato alla Fiorentina.

Chiellini 6: ci prova a metterci sempre una pezza, ultima volta in bianconero (presenza numero 561), la ferita alla testa non poteva mancare (1' st Rugani 6: fa il suo, anche un paio di anticipi provvidenziali).

Bernardeschi 5: bene con la Lazio, male con la Fiorentina. Non ha lasciato il segno in cinque anni, non sarà comunque un rimpianto pure rinascesse nella prossima squadra (15' st Aké 6: non riesce a innescarsi, ma non soffre nemmeno).

Miretti 5,5: questa volta fa fatica, dall'altra parte c'è una Fiorentina che morde (31' st McKennie sv).

Locatelli 6: chiude in crescendo la stagione, l'anno prossimo pure lui dovrà cambiare marcia.

Rabiot 5,5: sbaglia qualcosa di troppo.

Alex Sandro 6: chiude bene quando i viola arrivano dalle sue parti, non si propone però con continuità.

Dybala 5,5: prova ad accendersi, ma non va oltre a qualche sterile serpentina.

Kean 5: a lui le motivazioni non dovrebbero mancare, ma si perde pure stavolta. Si lascia provocare, conquista un cartellino giallo che lo costringerà a saltare la prima partita del prossimo campionato (31' st Vlahovic sv).



All. Allegri 5: va bene tutto, gli addii e le assenze, i giocatori fuori forma e senza motivazione. Ma chiudere il campionato con zero tiri effettuati proprio non va bene.