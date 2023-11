Fiorentina-Juventus è il secondo big match dell'11esima giornata di Serie A con calcio d'inizio alle 20.45 di domenica 5 novembre. Una rivalità accesa e che dura da tempo lontano, che ha vissuto negli ultimi anni tantissimi intrecci di mercato a partire da Vlahovic e Chiesa fino ad Arthur e con due proprietà che collaborano ma non se le mandano a dire, soprattutto da parte di Rocco Commisso. Massimiliano Allegri è in serie positiva e resta in lotta scudetto, Vincenzo Italiano ha coccolato l'idea di un aggancio ai bianconeri due giornate fa, ma è incappato in due ko che ora vanno dimenticati.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Fiorentina-Juve, calcio d'inizio alle 20.45 di domenica 5 novembre al Franchi di Firenze sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. In streaming da smartphone, tablet e pc sarà quindi visibile tramite l'app di Dazn.



LE PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Biraghi, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Duncan, Arthur; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Beltran

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa.