Archiviato con una sconfitta il ritorno di Lukaku a Milano la Roma torna in campo per provare a ripartire in casa contro il Lecce per la gara domenicale delle 18 dell'11esima giornata di Serie A. José Mourinho inizia a recuperare qualche pezzo pregiato dall'infermeria e ha necessità di tornare alla vittoria per continuare a risalire la classifica verso un posto Champions. La sorpresa salentina di D'Aversa si è però un po' frenata e le vittorie non arrivano da 5 giornate.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Roma-Lecce, calcio d'inizio alle 18 di domenica 26 settembre allo stadio Olimpico sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. In streaming da smartphone, tablet e pc sarà quindi visibile tramite l'app di Dazn.



LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Renato Sanches, Cristante, Bove, Zalewski; Lukaku, Belotti.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Strefezza.