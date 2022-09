Fiorentina-Juventus apre una giornata spettacolare per la A. Queste le scelte ufficiali dei due allenatori. Italiano punta ancora su Kouame e preferisce Terracciano a Gollini. Allegri lascia in panchina Vlahovic ma schiera subito Paredes. Ecco le formazioni:



Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi, Maleh, Amrabat, Barak; Kouame, Jovic, Sottil. All. Italiano



Juventus (4-3-3): Perin; Cuadrado, Bremer, Danilo, Alex Sandro; McKennie, Paredes, Locatelli; Di Maria, Milik, Kostic. All. Allegri.