Durante la notte, sul sito del brand torinese Kappa, è apparsa la nuova divisa della Fiorentina. L'accordo tra le due parti è già stato trovato, ma non è ancora stato comunicato ufficialmente, anche se l'errore dello sponsor tecnico sembra far capire che a giorni avverrà la presentazione ufficiale delle nuove divise. Da sottolineare come, la maglia vista ieri sera e poi subito rimossa da Kappa, potrebbe non essere la divisa da gioco, ma una versione per tifosi comunque molto simile a quella in foto.