Nell’ultimo anno e mezzo alla Fiorentina ha fatto parlare di se solo per la sua perenne assenza dai campi da gioco, ma in poco meno di una settimana l’ex attaccante viola Aleksandr Kokorin è riuscito a conquistare i tifosi della suo nuova squadra. Trasferitosi all’Aris Limassol, domenica scorsa ha subito lasciato il segno: anche se per la rete del 5-0, il russo ha fornito un pregevole assist.



E quest’oggi ha parlato di lui anche Aleksev Dozortsev, direttore marketing del club cipriota, che ha commentato l’impatto del’attaccante russo nella piccola realtà del mediterraneo. Queste le sue parole:



“Siamo contenti del fortunato esordio di Sasha nel match con l'Olympiacos. Speriamo che si adatti rapidamente alla squadra e la rafforzi in modo significativo. Ci siamo congratulati con lui dopo la partita, tutti sono di ottimo umore. Come hanno reagito i tifosi? Nel modo più attivo. Abbiamo un nuovo arrivato di grande nome, non sorprende che stiamo vedendo un pubblico in crescita. Ovviamente, ci saranno più tifosi alle nostre partite a Limassol. Il 99 è ormai un popolare e questo perché lo indossa Kokorin. C'erano diverse opzioni tra cui scegliere, a Sasha piaceva il 99. Presto lanceremo la vendita di t-shirt personalizzate, che saranno disponibili tramite consegna internazionale: una serie di queste maglie avrà l'autografo di Kokorin".